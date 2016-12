TV3 no emitirá hoy el mensaje del rey y lo relega al canal informativo

Actualizada 24/12/2016 a las 17:25

La televisión catalana TV3 no emitirá esta noche el tradicional mensaje de Navidad del Rey Felipe VI y lo relegará al canal informativo 3/24, de menor audiencia, según la parrilla publicada este sábado por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).



TV3 siempre había emitido los tradicionales mensajes del rey coincidiendo con la Navidad, aunque el año 2013 no pudo hacerlo por una huelga de trabajadores en protesta contra la externalización de la publicidad.



La dirección de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales esgrimió en su última reunión la caída de la audiencia del mensaje real, ya que mientras en 2014 fue de 281.000 espectadores y un cuota de pantalla del 16,1%, un año más tarde, en 2015, bajó hasta los 240.000 espectadores y una cuota del 14,7%.



El canal informativo 3/24 tiene una audiencia mucho más reducida que TV3 y este año 2016 su cuota de pantalla se ha situado en una media de entre el 1,3% y el 2,1%.



El portavoz parlamentario del PP, Alejandro Fernández, ha anunciado hoy en Tarragona en declaraciones a la prensa que su partido pedirá la comparecencia del director de TV3, Jaume Peral, para que explique la decisión de cambiar el canal por el que se emitirá el mensaje del Rey, y ha opinado que podría haber sido debida "a presiones políticas de la CUP".



Ha anticipado, en este sentido, que si las explicaciones de Peral no le convencen, el PP pedirá su dimisión.



Por su parte, el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha declarado: "TV3 la pagamos todos los catalanes y no puede dejar de emitir contenidos por decisiones políticas".



"Convergencia perdonó a la CUP el hecho de que algunos de sus diputados rompieran fotos (del Rey Felipe VI) en el Parlament, incumpliendo el código de conducta que votaron por unanimidad todos los diputados", ha señalado De Páramo.