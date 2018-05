Un cerdo, detenido por acusar a un hombre de madrugada

El Departamento de Policía de North Ridgeville, una ciudad del estado de Ohio (Estados Unidos) ​, ha dedicado una de las publicaciones de su página de Facebook a un curioso incidente ocurrido en la madrugada del 19 de mayo. Los protagonistas de la anécdota son la noche, un hombre en apuros y un cerdo "acosador".

A las 5:26 recibieron una llamada de un hombre que afirmó que estaba caminando hacia su casa y que estaba siendo seguido por un cerdo. El hombre no sabía qué hacer y les pedía ayuda. "A pig. Riiiight" ("Un cerdo. Así es"), escribe en su publicación el departamento de policía.

Los policías del turno de noche, cuentan en Facebook, consideraron que el hombre estaría lo suficientemente borracho como para llamar a la policía a esas horas de la madrugada imaginando que un cerdo le perseguía.

Pero se equivocaron, el hombre tenía razón. Al llegar, encontraron a un hombre muy sobrio caminando hacia casa, tal y como había contado. Y sí, efectivamente, estaba siendo seguido por un cerdo. Se encontraron sin esperarlo con una situación surrealista. "Is this real life?", escriben en Facebook los policías, que no acababan de creérselo.

De todo se puede ver en esta vida, incluso un cerdo detenido en un coche policial. La Policía compartió la foto del animal a bordo del vehículo en su página de Facebook junto al relato de este arresto insólito y no tardó en hacerse viral. Ya se ha compartido más de 17.000 veces.

Al parecer el animal fue devuelto a su dueño a las 8.30 de la mañana, que tampoco terminaba de creerse lo que acababa de pasar.

