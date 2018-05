La foto de Pablo López que ha desencadenado una ardiente discusión en Twitter

El cantante Pablo López acudió el pasado 16 de mayo a la Feria de San Isidro 2018 en Madrid. La presencia en el evento del exconcursante de Operación Triunfo ha creado un amplio debate sobre la tauromaquia en la foto.

Ha sido la cuenta oficial de Las Ventas la que ha compartido la fotografía. A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de comentarios tanto a favor como en contra de la presencia del cantante la corrida de toros.

"Pablo López también en la 9ª de San Isidro 2018 que se ha celebrado hoy en Las Ventas", ha escrito la cuenta oficial de la plaza.

Después del tuit, la imagen se ha llenado de comentarios de todo tipo.

No se trata de tener aficiones distintas. Se trata de RESPETO, en este caso por el derecho de un animal a no morir torturado.

Ala yo era fan de Pablo no me lo esperaba de él con su supuesto idealismo. Pues nada, otro más al que no comprar el disco y no aportarle dinero para que lo acabe invirtiendo en esto. Vaya que decepción