El último reto viral: ¿qué palabra escuchas en este audio?

Hace años fue el vestido negro y azul (¿o blanco y dorado?) el que generó la polémica. Hasta los científicos tuvieron que intervenir para zanjar el asunto. Ahora ha llegado la versión sonora del debate.

En un tuit compartido por la youtuber estadounidense @CloeCouture, se plantea el reto de discernir en un audio si se reproduce la palabra "Yanny" o "Laurel".

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I