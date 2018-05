Actualizada 14/05/2018 a las 10:14

El actor y director Javier Calvo, profesor de la academia de la última edición de Operación Triunfo, ha sido agredido en Lisboa, donde se encontraba para asistir al Festival de Eurovisión, en la que Amaia y Alfred representaron a España.



Según ha afirmado en su cuenta de Twitter Calvo, integrante con su pareja, el productor Javier Ambrossi, del dúo conocido como "los Javis", anoche le pegó un puñetazo "en toda la cara un señor de Lisboa".



"Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares", ha señalado Calvo en la red social, en la que también ha escrito: "Es que, lo que me jode, es que soy al típico al que le pasa. Me voy a Lisboa un día y acabo con un Picasso en la cara. No se me puede sacar de casa".

Como respuesta a la agresión, Javier Calvo colgó el siguiente 'tuit':

Tengo un mensaje para la persona que me pegó ayer y para todos los agresores del mundo. Es este: pic.twitter.com/W7CNPrUPly — Javier Calvo (@javviercalvo) 13 de mayo de 2018



Calvo asistió el sábado a la gala de Eurovisión en la que Amaia y Alfred defendieron sobre el escenario del Altice Arena "Tu canción", con la que quedaron en el puesto 23 de un total de 26.

