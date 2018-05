Actualizada 13/05/2018 a las 12:46

La Asociación Circos Reunidos de España ha respondido a la proposición del PSOE de restringir el circo con animales y ha advertido de que prohibir esta actividad circense "no es la solución" porque dejaría en la calle a más de 3.500 familias y llevaría a la muerte a cerca de 850 animales.



"Se está jugando con el puesto de trabajo de más de 3.500 familias en España, estamos a favor de crear una mesa de trabajo y hacer una ley más dura, pero prohibir no es la solución, eso sería el final del circo en España", ha señalado el portavoz de la asociación, Nacho Pedrera, en un comunicado.

Esta respuesta llega tras la proposición no de ley registrada el viernes por el PSOE, que pedía la prohibición o restricción del uso de animales salvajes en los circos tras el accidente en el que un elefante murió y varios resultaron heridos al volcar el camión en el que eran transportados.

"Malos profesionales hay en todos los sectores, también hay políticos corruptos", han defendido desde la asociación. "Cumplimos con la normativa de bienestar animal europea, el núcleo zoológico y el convenio Cites, pasamos estrictos controles semanales de Seprona y de veterinarios de la administración y contamos con veterinario propio las 24 horas", ha indicado Pedrera.

Sin un plan alternativo, ha advertido el portavoz, más de 3.500 familias perderían su principal sustento y provocaría la muerte de cerca de 850 animales "nacidos en cautividad, que no sabrían sobrevivir sin sus cuidadores".

La asociación ha pedido al PSOE que reflexione, ya que no existe ningún centro que pueda hacerse cargo de estos animales, y anuncia movilizaciones si la reforma sigue adelante.

"Los circos con animales siguen llenando las salas cada tarde, dejemos que sea el público quien decida que tipo de espectáculo quiere ver, como pasa con los toros", ha sentenciado Pedrera.

Etiquetas PSOE Partido Socialista Obrero Español

Selección DN+