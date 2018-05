Actualizada 08/05/2018 a las 09:54

Entre rugidos, cascos, pilotos... y máquinas cortacésped amaneció la localidad de Sussex, en Reino Unido, el pasado domingo. Esta carrera, fuera de lo común, fue creada por los habitantes de West Sussex. Sus participantes saben muy bien que su deporte no es ninguna frivolidad, sino una competición de motor tan dura como la Fórmula 1. Así nos lo explica uno de sus participantes: "Es realmente rápido, no me di cuenta de que las máquinas cortacésped podrían ir tan rápido... Por encima de los 60 kilómetros por hora. Es bastante aterrador, se sacude por todos lados, salta arriba y abajo ... es bastante emocionante". Con tres clases de cortacésped en competición y quince vueltas por carrera en cada categoría, la batalla por los puntos arrancó en un circuito que se hacía cada vez más difícil a medida que pasaba el día y la pista de barro se deterioraba. "Las rondas de campeonato son de 15 vueltas, lo cual no parece mucho tiempo, y las vueltas no son tan largas. Pero si vas a toda velocidad desde el principio, en la quinta vuelta, es probable que te empiece a doler todo el cuerpo", nos explica otro de los competidores. Y tranquilos. Todas las máquinas compiten sin cuchillas... para evitar accidentes.

Etiquetas Reino Unido

Selección DN+