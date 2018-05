Actualizada 07/05/2018 a las 09:03

Los 17 millones de euros del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la ONCE celebrado este domingo han ido a parar al municipio guipuzcoano de Villabona, según ha informado a través de un comunicado la ONCE.



El ganador compró su cupón, que luego resultó premiado, en la oficina de Correos ubicada en la calle Berría, 62 de la localidad de Villabona, apenas a 30 kilómetros de San Sebastián, donde el año pasado también tocó el "extra" del Día de la Madre de la ONCE.



De hecho, la misma oficina vendió otros 39 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, para un total de 1.560.000 euros, con lo que esa localidad vasca ha recibido una lluvia de 18,5 millones de euros, la mayor cantidad repartida por la ONCE en la historia del País Vasco.



El mismo número viajó también de la mano de Correos hasta la localidad toledana de Numancia de la Sagra, donde la oficina ubicada en la calle Santiago Jiménez, 15 repartió también 24 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, hasta un total de 960.000 euros.



Finalmente, el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la ONCE ha dejado premios de 40.000 euros al cupón en Mérida (Badajoz), Murcia, Granada y dos cupones premiados en Alcalá de Henares (Madrid), todos ellos repartidos por los vendedores de la organización.



En total, este sorteo ha dado, sólo en sus premios mayores 19.720.000 euros repartidos en gran parte por los 20.000 agentes vendedoresde la ONCE.

