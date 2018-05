Actualizada 04/05/2018 a las 12:41

Con dos singles de adelanto pero aún sin fecha concreta para su nuevo álbum, Malú (María Lucía Sánchez Benítez, Madrid, 1982) se lanza a la carretera con una nueva gira, Oxígeno Tour, que comenzará en octubre en Málaga y que recorrerá España, Latinoamérica y Europa durante lo que queda de año y todo 2019. "Lanzamos una gira y parece un poco a lo loco, aunque a lo loco no es", bromea en entrevista con Europa Press.

En esta línea, admite que con esta gira reaparece de "una forma quizás un poco inesperada", pero asegura que ya lleva "mucho tiempo preparando este show, que no es algo que ha surgido de la nada". "Creo que fue terminar el Tour Caos -en 2016- y empezar ya a pensar cómo quería que fuera el siguiente", apunta.



Anticipa Malú asimismo que el diseño de su nuevo espectáculo "ya está hecho y totalmente programado", listo para empezar con los ensayos y ponerlo "todo en pie", al tiempo que añade: "Llevo dos años sin estar encima de un escenario y no podía más. No quería esperar para empezar una gira porque el disco pueda estar saliendo en septiembre cuando en realidad me muero por subir ya a un escenario".



Y aún prosigue: "Para mí ha sido todo demasiado lento. El disco ha sido un proceso eterno y no veía el momento de subirme a un escenario, que es de lo único que realmente me alimento, que es donde sé vivir y donde me como a mí misma de placer". FECHAS CONFIRMADAS

Oxígeno Tour está organizado por Live Nation y Riff Music y sus primeras fechas confirmadas serán en Málaga (19 de octubre, Palacio de Deportes Martín Carpena), Murcia (27 de octubre, Plaza de Toros), Barcelona (1 de noviembre, Palau Sant Jordi) y Valencia (10 de noviembre, Plaza de Toros).

También pasará Malú por Bilbao (17 de noviembre, Bilbao Arena Miribilla), Zaragoza (24 de noviembre, Pabellón Príncipe Felipe), A Coruña (1 de diciembre, Coliseum), Sevilla (8 de diciembre, Palacio de Congresos Fibes) y Madrid (14 de diciembre, WiZink Center).

La venta general de entradas de Oxígeno Tour comenzará el jueves 10 de mayo a las 11:00 horas a través de www.maluweb.com, Livenation.es, Ticketmaster.es y Red Tickemaster (Halcón Viajes, Viajes Carrefour y FNAC). La artista tiene reservada una sorpresa para celebrar este inicio de la venta de tickets.

Además, los titulares de American Express podrán disfrutar de una preventa en www.ticketmaster.es desde el 8 de mayo a las 10:00 horas hasta el 10 de mayo a las 10:00 horas.

