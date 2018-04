La indignación con la sentencia de 'La Manada' llega a Hollywood

La indignación con la sentencia de 'La Manada' ha llegado a Hollywood. Ha sido de la mano de la actriz Jessica Chastain quien, según medios como La Vanguardia, ha denunciado que "no es abuso, es violación". Un mensaje que la actriz ha publicado en su cuenta deTwitter.

5 strangers told an intoxicated teenager that they would walk her to her car. Instead they took her to another location where they filmed gang raping her. Being motionless with her eyes closed doesn't equate consent. That isn't sexual abuse. It's rape. https://t.co/rHmcsZHSH3