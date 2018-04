Amaia Romero actúa por sorpresa en el Teatro de Ansoáin

Actualizada 29/04/2018 a las 16:16

Amaia Romero decidió sorprender el sábado por la tarde a las bailaoras del Estudio de Flamenco Sara Gallardo, su antigua escuela, que dio un recital en el Teatro de Ansoáin. En concreto, lo hizo al concluir el espectáculo Aire, fuego y tierra de la compañía.

El público, que no espera la aparición de la ganadora de Operación Triunfo cuando fue presentada como “una compañera que no había podido actuar en el festival de baile”, dedicó incrédulo una larga ovación a la artista navarra.

La cantante pamplonesa publicó en su cuenta personal de Instagram un vídeo del momento de su actuación en Ansoáin con un mensaje de agradecimiento a sus antiguas compañeras. "Ayer fui a ver el espectáculo que hacían mis compañeras de flamenco y no me pude emocionar más al final me invitaron a cantar y quería darles las gracias porque llevamos juntas desde los 8 años y son imprescindibles en mi vida, también gracias a nuestra profesora Sandra Gallardo porque es una de las mujeres más increíbles que he conocido y a los músicos que salen detrás que me parecieron una pasada!! bueno, gracias a todo el mundo", decía la publicación.

