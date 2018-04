Da a luz sola en un hotel guiándose de tutoriales en Youtube

Actualizada 28/04/2018 a las 16:25

Dio a luz sola, en la habitación de un hotel y siguiendo tutoriales de YouTube.

Así lo ha narrado en las redes la protagonista de esta historia, una joven estadounidense de 22 años, que se encontraba haciendo escala en Estambul en un viaje de Estados Unidos a Alemania.

Su historia se ha hecho viral esta semana.

This woman delivered her own baby in a foreign hotel bathroom using a bathtub, shoelaces, and YouTube pic.twitter.com/8umpMuIaTy — NowThis (@nowthisnews) 27 de abril de 2018

Cuando llegó el momento de partir aún faltaban varias semanas para que saliese de cuentas, así que Freeman decidió emprender el viaje. Tras un primer trayecto de 14 horas, la embarazada debía hacer una escala de otras 17 horas en Estambul, Turquía.

Tal y como reproducen en el Huffington Post, poco antes de aterrizar, Freeman empezó a sentir dolores, pero los atribuyó a una indigestión del pescado.

"Cuando llegué al hotel ya supe que estaba de parto. No había otra explicación porque ni siquiera podía ponerme de pie. Estaba en un país extranjero donde nadie habla inglés, no tenía el número de emergencias de este país y no sabía qué hacer. Así que me puse en modo millennial y busqué qué hacer en YouTube. Y ahí estaba, sola en una habitación de hotel buscando cómo dar a luz a mi bebé", escribió Freeman.

