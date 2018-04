Las monjas Carmelitas de Fuenterrabía defienden a la víctima de 'La Manada'

Actualizada 27/04/2018 a las 19:13

La sentencia de 9 años de prisión para los miembros de 'La Manada' sigue despertando indignación. Este viernes han continuado las concentraciones de protesta y a las 12 del mediodía ha tenido lugar una nueva manifestación a las puertas del Palacio de Justicia de Navarra.



Las muestras de repulsa han salido incluso desde órdenes religiosas. Es el caso de las Hermanas Carmelitas de Fuenterrabía (Guipúzcoa).



La religiosas han publicado una nota en su cuenta de Facebook, que se ha compartido más de 3.000 veces, en la defendido la libertad de todas las mujeres en su cuenta de Facebook.



Éste es el texto íntegro:

"Nosotras vivimos en clausura, llevamos un hábito casi hasta los tobillos, no salimos de noche (más que a Urgencias), no vamos a fiestas, no ingerimos alcohol y hemos hecho voto de castidad. Es una opción que no nos hace mejores ni peores que nadie, aunque paradójicamente nos haga más libres y felices que a muchxs. Y porque es una opción LIBRE, defenderemos con todos los medios a nuestro alcance (este es uno) el derecho de todas las mujeres a hacer LIBREMENTE lo contrario sin que sean juzgadas, violadas, amedrentadas, asesinadas o humilladas por ello.

HERMANA, YO SÍ TE CREO".









