Ryan Reynolds: "Las mejores bromas sobre Trump las hace el propio Trump"

Actualizada 26/04/2018 a las 11:16

El canadiense Ryan Reynolds dijo en Ciudad de México que si el antihéroe Deadpool, al que da vida en la película del mismo nombre, no hace bromas sobre Donald Trump es porque eso "ni siquiera es gracioso". "Puedes hacer bromas sobre Trump pero es Donald Trump el que hace las mejores bromas sobre Donald Trump", dijo en una conferencia de prensa para publicitar la cinta 'Deadpool 2'.

"Para mí eso ni siquiera es gracioso", agregó. El actor de 41 años ('Buried' y 'Life') dijo que burlarse del presidente de Estados Unidos en la película sobre el irreverente personaje de Marvel sería como "ir por algo fácil" y que aunque a Deadpool le gusten esas cosas, no tendría gracia. Además, señaló que no serviría de mucho poner chistes sobre un presidente en una película como esa, pues probablemente en diez años nadie recordaría de quién están hablando. "No sé, me parece muy tonto", manifestó. Deadpool o Wade Winston es un personaje de Marvel que, enfundado en un traje de mallas rojo y negro, se enfrenta a villanos aunque siempre con frases llenas de sarcasmo y humor negro, lo que lo diferencia de la imagen idílica de un superhéroe. El carismático personaje fue llevado a la pantalla grande en 2016 con Reynolds como protagonista. La cinta 'Deadpool' fue un éxito de taquillas y se caracterizó por burlarse de otros superhéroes e incluso del mismo actor en una escena post-créditos. Durante su conversación con la prensa, Reynolds dijo que el personaje al que interpreta "no es un héroe", pero que tiene bondad. "Él no piensa en salvar el mundo, piensa en salvar al niño", comentó sobre el argumento de la segunda entrega, que se estrenará el 16 de mayo. Consultado sobre si Deadpool prefería las chimichangas (platillo del norte de México) o los tacos, respondió que definitivamente las chimichangas, aunque también las quesadillas. "

Claro que en la película todo amamos la cultura y la comida mexicana y me encanta decir chimichanga", dijo. También precisó que si bien a Deadpool le gusta México, "cree que sabe mucho sobre este país, aunque sólo conoce algunas palabras y su comida". Reynolds hizo gala de su sentido del humor durante la conferencia. Cuando le preguntaron si tenía algún gran temor, respondió que tenía dos: vomitar dentro de la máscara de Deadpool o morir asfixiado dentro. "No puedo quitarme la máscara yo solo. Alguien tiene que ayudarme. Temo que un día la persona que me ayuda a quitarme la máscara desaparezca y yo me quede ahí", señaló ante las risas de los presentes. "Pero el hospital está cerca del estudio (de grabación)", agregó. También dijo que aunque el traje parece un "condón rojo de cuerpo completo", al final se acostumbró. "Cuando me puse el disfraz por primera vez, me parecía que iba a parecer un idiota, pero poco a poco las cosas comenzaron a ser geniales", expresó.

Etiquetas Cine

Canadá

Selección DN+