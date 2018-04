La doble gallega de Donald Trump de la que todo el mundo habla

Actualizada 25/04/2018 a las 17:54

Si todavía no te ha llegado de la supuesta doble de Donald Trump, no tardará en hacerlo. Y no, el presidente de Estados Unidos no ha estado de incógnito en España. La protagonista de esta imagen viral se llama Dolores Leis y vive en Nantón (Galicia).La localizaban en casi todos los rincones del país, pero no se movió de su localidad,

Su autora, Paula Vázquez, periodista de la redacción de La Voz de Galicia en Carballo, compartió la publicación con Dolores como protagonista en su cuenta de Instagram. Las redes sociales hicieron el resto.

Sin embargo, el 'culpable' de la difusión fuer Paco Mariño, quien encontró y otorgó el parecido razonable con Donald Trump en su cuenta de Twitter. Las reacciones no tardaron en llegar y con ellas el debate sobre si de trataba de un montaje o no.

Donald Trump na Costa da Morte pic.twitter.com/HQhAce25yM — Paco Mariño (@Laboreiro) 21 de abril de 2018

