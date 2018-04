Una madre de Badajoz diseña un álbum de cromos de la Liga Femenina de fútbol

Actualizada 16/04/2018 a las 08:39

María Vázquez, una aficionada al fútbol de Montijo, en Badajoz, ha diseñado un álbum de la Liga Española de Fútbol Femenina. Para terminarlo, el viernes pidió ayuda a varios equipos de los cuales no tenía fotografías a través de Twitter. En menos de un día, su mensaje superó los 3.000 retuits.

Vázquez tiene tres hijas–de ocho, cinco y dos años–, y las dos mayores son muy aficionadas al fútbol. "En Montijo hay un equipo femenino que jugaba en Segunda, así que se aficionaron y tenían dónde mirarse", explica. "Pero coleccionan cromos y ahí no tenían referentes, así que pensé: si no hay, se los hago yo".

Tengo más de 250 cromos, hechos con mucha ayuda de fotógrafos y clubes, con mucho trabajo y horas echadas, para poder dar a mis hijas un álbum de cromos de sus ídolos, q yo mismo imprimo y plastifico. Les encanta. Se identifican. Y yo me siento orgullosa de poder ofrecérselo (1) pic.twitter.com/lDt5OyFHae — María Vázquez (@MariquillaVC) 13 de abril de 2018

Esta madre trabaja en una empresa de comunicación multimedia y utilizó los cromos de la liga masculina para hacer una plantilla similar en Photoshop. Después, comenzó a recopilar las imágenes de las jugadoras, a diseñar los cromos, imprimirlos y plastificarlos. "Al principio quería hacer solo los de los equipos de mis hijas, que son del Barça y del Sevilla", cuenta. "Pero empezaron a pedirme más... Y al final me lié".

Por cada cromo, necesita dos fotos, una de la jugadora en el campo y su foto de plantilla. "Las de juego no son difíciles de conseguir porque en la liga hacen muchas y, si no las encontraba, tengo algunos fotógrafos que conocía me las dejaban", añade. La dificultad radicaba en las fotos de plantilla: "No encontraba las de muchos equipos y me estanqué, y por eso pedí ayuda en Twitter".

Algunas jugadoras de Primera División han dado la enhorabuena a Vázquez por el proyecto y varios de los equipos que faltaban ya se han puesto en contacto para facilitarle fotografías.

¡WOH! Vaya pasada de colección

Pero no puede quedarse así, ¡hay que completarla! Y nosotr@s vamos a ayudarte a que eso sea posible @MariquillaVC ☺️



¿Qué os parece? #LigaIberdrola https://t.co/L5Yad2X8H0 — Liga Iberdrola (@LigaIberdrola) 14 de abril de 2018

En el mundo hace falta más gente como tú, @MariquillaVC ! Que suerte tienen tus hijas!!! https://t.co/TDOHYpV8rx — Marta Corredera (@Corredera7) 14 de abril de 2018

Vázquez reconoce que no esperaba la repercusión y que tiene el móvil "saturado" debido a los mensajes y a los retuits.

Selección DN+