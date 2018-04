La canción alemana infantil que parece decir "Viva Puigdemont"

Una canción alemana para niños se ha hecho viral en los últimos días porque, durante el estribillo, es fácil que quienes no conozcan el idioma crean que dice "Viva Puigdemont".

En realidad, la frase original es "Bi Ba Butzemann" y se refiere a un personaje tradicional del país que se asemeja al hombre del saco.

Algunos usuarios de Twitter han bromeado con este hecho, relacionando lo que parece escucharse en la canción con la decisión de un juez alemán de poner en libertad al expresidente catalán al no apreciar delito de rebelión:

Escuchad ésta canción infantil alemana parece que diga #vivaPUIGDEMONT como me he llegado a reír, esto es ETA, terrorismo o adoctrinamiento de los niños alemanes por parte de #Cataluña no? @El_Intermedio @LateMotivCerohttps://t.co/DtpuPPTkj8