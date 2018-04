Mariah Carey revela que sufre trastorno bipolar

Actualizada 11/04/2018 a las 17:41

La cantante estadounidense Mariah Carey sufre un trastorno bipolar, según contó a la revista 'People'. Carey explicó que se le diagnosticó la enfermedad en 2001.

Al principio no se lo quería creer y no buscó tratamiento, pero después pasó algunos de los peores años de su vida, según relató. "Hasta hace poco vivía en la negación y el aislamiento y con el miedo continuo de que alguien me pudiera desenmascarar. Era una carga demasiado pesada y ya no podía soportarla más. Busqué tratamiento y lo recibí, me rodeé de personas positivas y ahora vuelvo a hacer lo que amo: escribir canciones y música", dijo.

Un trastorno bipolar puede producir fuertes cambios de humor, entre la depresión y la manía. Puede tratarse con terapia y medicamentos.

Carey, con más de 200 millones de álbumes vendidos, es una de las cantantes más exitosas de Estados Unidos. Tiene dos gemelos de seis años junto a su ex marido, Nick Cannon.

