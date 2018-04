Así es el hombre que más liga en Tinder

Actualizada 11/04/2018 a las 10:04

Stefan-Pierre Tomlin mantuvo en 2017 una media de 20 encuentros exitosos diarios gestionados a través de Tinder. Esta cifra le convierte en el hombre que más liga en Tinder del mundo. Las estadísticas dicen que conseguir un match pora cada 15 swipes en busca de una cita en esta red social sólo les ocurre a los perfiles masculinos más atractivos.

Este londinense de 26 años cuenta que se enteró de su nuevo título a través del departamento de comunicación de Tinder. "Pensé que era una broma. No me lo llegué a creer del todo hasta que me citaron para una sesión fotográfica para la revista 'Cosmopolitan', en la que aparecería con otros chicos y chicas con mucho éxito en Tinder", relata el joven a FCINCO.

Tomlin dedica cerca de media hora diaria a Tinder. Pero, además, también se le ha podido ver en distintos programas de citas de la televisión británica, como 'First Dates', 'Love Machine', 'Celebs Go Dating' o 'Undressed and Dinner Date'. En su perfil de Instagram se definie como experto en citas.

Según revela a FCINCO, la clave del éxito en esta red social es contar con un perfil "divertido y misterioso que invite a las personas a abrir una conversación".

CONSEJOS

"Lo primero que se debe hacer es asegurarse de que contamos con muy buenas fotos. Es recomendable que en cada una de ellas aparezcamos en un escenario distinto. Salir muchas veces en una actitud festiva no ayuda, como tampoco mostrarnos en grupo, al menos en las tres primeras imágenes que van a ver de nosotros".

La definición en el perfil ha de ser "corta y divertida. La bio de Tinder no es un libro".

Una vez se haya hecho match, no se debe "hablar de tu ex ni de lugares en los que hayas estado con ella". Tomlin cuenta que, cuando existe conexión, esperar más de "una semana para quedar es demasiado tiempo".

