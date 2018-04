La Oreja de Van Gogh rescata un vídeo casero de Ana 'War' cantando una canción suya

Actualizada 10/04/2018 a las 13:05

"Dios salve a la reina Ana Guerra". Así reza el tuit que ha publicado La Oreja de Van Gogh en el que comparte un vídeo de Ana 'War' cantando 'Pop', una de las canciones mas famosas del grupo donostiarra.

La agrupación ha descubierto en internet este vídeo de la canaria interpretando una canción suya, cuando la vocalista todavía era Amaia Montero.

La cantante de 'Lo malo' ha contestado a este tuit con un mensaje en el que refleja su sorpresa por el gesto de La Oreja de Van Gogh.

Jajajajajajaja no te puedo creer!!! — Ana Guerra (@AnaG_ot2017) 3 de abril de 2018

La finalista de Operación Triunfo, en una entrevista radiofónica en 'Yu, no te pierdas nada', admitió no sentirse demasiado orgullosa de este vídeo y aclaró que fue su padre el que envió el vídeo al grupo. La tinerfeña no fue la única que reaccionó ante la publicación.

Me la imagino ahora mismo tal que así: pic.twitter.com/rpG7tdatPr — Srta Galindo ❁ (@maragalindo92) 3 de abril de 2018

Etiquetas Música

Selección DN+