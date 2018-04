La respuesta del humorista David Brocano a Pérez-Reverte

08/04/2018 a las 06:00

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha publicado recientemente su última novela, 'Los perros duros no bailan'. En la presentación de esta el 6 de abril en Madrid, comentó que dichos animales son muy nobles y que las personas no siempre merecen su lealtad: “He perdido el respeto por muchos seres humanos, pero jamás por los perros”, afirmó.

He perdido el respeto por muchos seres humanos, pero jamás por los perros https://t.co/DZzDVNisbP — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 6 de abril de 2018

David Broncano, cómico y presentador de programas de radio y televisión como 'La vida moderna' o 'La resistencia', respondió en Twitter a esta reflexión con su habitual humor:

Claro. A mí algunas personas me han decepcionado, pero una avutarda nunca. ‍♂️ https://t.co/01O887WZG1 — David Broncano (@davidbroncano) 6 de abril de 2018

Muchos usuarios de Twitter han seguido el juego al cómico con más ejemplos:

A mi una vez una luciérnaga me miró mal. Creo. — Iñaki Urrutia (@InakiUrrutia) 6 de abril de 2018

A mí un jilguero nunca me ha pedido dinero — Joseico (@joseico) 6 de abril de 2018

Un lobo te come la cara, pero de frente y sin engaños. — Capitán Porno (@Capitan_Porno) 6 de abril de 2018

