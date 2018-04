"Say you, say you": Así ha sido la primera entrevista en inglés a Amaia y Alfred

Actualizada 07/04/2018 a las 12:45

Amaia y Alfred ya han hecho su primera parada de la gira eurovisiva. Ha sido en Londres. Durante los actos de promoción, han tenido que defenderse en inglés durante las entrevistas.

No es ninguna novedad que a Amaia, en algunos momentos, le cuesta encontrar las palabras adecuadas para describir sus sentimientos. También le ha pasado al tener que desenvolverse en un idioma extranjero. La navarra se ha visto obligada a recurrir al castellano en varias ocasiones para poder contestar al entrevistador. No obstante, éste le animó diciéndole que su inglés era "genial".

Amaia se frustró varias veces por no poder responder correctamente en el idioma. "I don't know how to explain it in English (no sé cómo expresarlo en inglés)", repitió la exalumna de OT. "Say you, say you", llegó a decirle a su pareja cuando no podía seguir.

'Almaia' confesó durante esta entrevista que les incomoda que en las entrevistas se les pregunte por su relación, porque son "gente normal que hace cosas normales". Además, la ganadora de OT reconoció que, a pesar de haber abandonado la academia hace dos meses, todavía sigue "en shock".

LA PUESTA EN ESCENA EN LISBOA

"No puedo decir nada, pero va a ser una y una puesta en escena muy simple, muy cercana a la gente", decía la pamplonesa al ser preguntada por la actuación el Lisboa el próximo 12 de mayo. Por su parte, su partenaire admitió que está muy "involucrado" en el tema vestuario y que sus referencias son David Bowie o Michael Jackson.

El reportero les planteó antes de concluir la entrevista qué querían transmitir en Lisboa con 'Tu canción'. "Nuestro mensaje es amor y el amor siempre gana, no nos preocupa ganar o no ganar, ganamos en el amor", respondió Alfred. Amaia no pudo hacer otra cosa más que aplaudir.

