Paula Vázquez arremete contra la Guardia Civil: "Se aprovecharon de mí"

La presentadora Paula Vázquez, en una entrevista publicada en El Mundo, ha compartido la rabia que siente al recordar cuando puso una denuncia a un hombre que la acosaba y lo que vino después.

"Era una denuncia de hace más de un año a un hombre que ya no me molestaba. La Guardia Civil no había hecho nada, pero justo el día que presentábamos Fama filtraron esta detención y mintieron diciendo que era una denuncia reciente. La Guardia Civil se aprovechó de mí para publicitarse. Ha sido muy oportunista y no volveré a recurrir a ella, sólo a la Policía".

A su vez, Vázquez, quien sopesa que la tachan de 'roja' porque "no come el culito a los que roban y mienten", avanza que un día sacará un libro para explicar las razones por las que estuvo alejada de la televisión. "Aún no tengo ganas de que me crucifiquen. No me vetó una persona concreta ni ha habido una mano negra, pero sí muchos intereses", precisa.

