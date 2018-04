Actualizada 04/04/2018 a las 12:57

Inma Aguilar, amiga muy próxima a Doña Letizia, en El Círculo de Ely del Valle en La Otrade Telemadrid, tras hablar con la Reina dice que "está muy preocupada y bastante desolada" con la situación porque "ha sido una tontería" y un "gesto natural".

Su testimonio ha sido publicado en medios como El Digital de Castilla La Mancha tras el rifirrafe entre la Reina Letizia y Doña Sofia. Un vídeo que se ha hecho viral y que ha llevado a la monarca a estar en todas las "comidillas".

Para la periodista, "Doña Letizia no ha sido educada en este tipo de situaciones, pero está muy comprometida con su trabajo, con la imagen de la institución, y de sus hijas, por eso está muy dolida. Además, es muy difícil, porque no puede salir a dar explicaciones, no puede aclarar lo que ha sucedido, es un blanco fácil".

