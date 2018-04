La sobrina de la reina Sofía tras ver el vídeo: "Ha mostrado su verdadera cara"

Actualizada 04/04/2018 a las 09:06

Los comentarios y opiniones sobre el vídeo que muestra el momento de tensión entre la reina Letizia y la reina Sofía para hacerse una foto no se han dejado esperar. Entre los miles de comentarios se encuentra también el de la sobrina política de la reina Sofía, Marie-Chantal Miller, que ha contestado al tuitero que publicó el vídeo en su cuenta de Twitter.

En primer lugar, la sobrina pregunta sobre la veracidad del vídeo y después, una retahíla de varios tuits, apoya a su tía frente a la actitud de la reina Letizia para terminar homenajeando a su familia y el valor de los abuelos.

Is this true??? — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

What is the Spanish press saying? This is so awful — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

Es esto verdad??? Qué está diciendo la prensa española de esto? Esto es horrible.

This makes me feel so angry! — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

Esto me hace estar muy enfadada

No grandmother deserves that type of treatment! Wow she’s shown her true colours — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

Ninguna abuela se merece este tipo de trato. Wow, ella ha mostrado su verdadera cara.

Happy grandparents! Family is what it’s all about ???????? pic.twitter.com/z6PCx8IWVS — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

Abuelos felices! La familia lo es todo.

