El cocodrilo que entró a la piscina de una familia en Florida

Una familia de Sarasota, una ciudad de Florida (Estados Unidos), encontró este viernes 30 de marzo un cocodrilo de casi tres metros y medio nadando en la piscina de su casa.

Parece ser que el animal pudo llegar gracias a que los niveles de agua de las lagunas de esa zona están bastante bajos. Los inquilinos alertaron a la Policía de su presencia y varios agentes acudieron al domicilio para sacarlo, una tarea para la que necesitaron la ayuda de un cazador.

So, remember that #gator call we went on earlier? Here’s some video as the trapper pulled him from the swimming pool. Did we mention he measured 11 feet long?! #TweetFromTheBeat #NeverADullMoment #OnlyInFlorida pic.twitter.com/s3DtK3xzPR