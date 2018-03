Arnold Schwarzenegger, "estable" tras someterse a una operación de corazón

El actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger se sometió este jueves 29 de marzo a una operación de corazón y se encuentra estable, según ha informado su representante Daniel Ketchell, a través de la red social Twitter.

Update: @Schwarzenegger is awake and his first words were actually “I’m back”, so he is in good spirits. https://t.co/bJ4pxqS8l6