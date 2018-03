La primera ministra neozelandesa cocina para Ed Sheeran

Actualizada 25/03/2018 a las 16:12

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, horneó bollitos para un invitado muy especial, el cantante británico Ed Sheeran. "No pude ir a ninguno de los conciertos de Ed Sheeran (en Nueva Zelanda), así que le sugerí descaradamente que se pasase a tomar una taza de té y bollitos", escribió Ardern en Facebook junto a una foto en la que aparece con el artista. "No esperaba que dijera que sí. Gracias, fue una verdadera sorpresa", escribió la política de 37 años, que solía pinchar como DJ. "Y además, mis bollitos no fueron un desastre!", bromeó.

Aunque era la primera vez que se reunía con Sheeran, de 27 años, Adern ya se había comunicado antes con él. En noviembre, la primera ministra reaccionó a un védeo del cantante en que le pedía que considerase su deseo de tener la ciudadanía neozelandesa. "No soy ciudadano de Nueva Zelanda, pero estoy trabajando en ello", dijo Sheeran a la radio neozelandesa ZM. La mandataria neozelandesa respondió con su propio védeo: "¿Está dispuesto a llevar 'jandals' en situaciones poco apropiadas y sabe lo que son 'jandals'â", le preguntó, bromeando respecto a la palabra usada en Nueva Zelanda para flip-flops.

