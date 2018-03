¿Recién mudado? Lo imprescindible que debes tener en la nueva casa

Actualizada 22/03/2018 a las 10:12

Las mudanzas pueden representar una experiencia cargada de estrés y de ansiedad por querer que todo finalice de la mejor forma. Una vez instalados en la vivienda, comienza una nueva etapa en la vida familiar o de pareja.

Cada inmueble tiene sus características particulares. Sin embargo, hay elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de empezar a disfrutar de lo que será el nuevo hogar, y que no deben dejarse para después.

Contar con dos juegos de sábanas será fundamental para preparar la cama y tener un descanso reparador tras los días de planificación y cansancio. Deben ser al menos dos juegos, para lavar uno mientras se usa el otro. Hay quien las cambia cada fin de semana, como regla general.

En el caso de contar con solo un juego de sábanas, entonces será necesario el empleo de una secadora. La idea es lavarlas y secarlas por la mañana, para colocarlas de nuevo durante la tarde.

Caja de herramientas

Mudarse también implica pequeñas reparaciones, por lo que es obligatorio contar con una caja de herramientas básica. No es necesario que sea grande ni que contenga decenas de instrumentos.

Puede servir un martillo, un juego de destornilladores, lijas, clavos, una llave o un alicate; serán más que suficientes en esta etapa de la convivencia. Muchas veces ocurren accidentes domésticos para los que se necesitan este tipo de herramientas.

Hay que recordar que en los hogares existen múltiples zonas en las que se han dispuesto conexiones, válvulas, llaves de paso, enchufes o tuberías, lo que se traduce en que si se presenta alguna avería un domingo por la tarde es preciso estar preparado.

Los implementos para hacer la limpieza son más que obligatorios. Cada vivienda debe contar al menos con una fregona, una escoba y un recogedor. Las labores de aseo en el nuevo hogar deben ejecutarse antes de la mudanza, para realizar después las tareas cada día.

Un elemento que es imprescindible en millones de hogares es la cafetera. Preparar una buena taza de café no puede faltar a la hora de afrontar los retos del día, o mientras se mantiene una agradable conversación por la tarde.

En el mercado existen cientos de modelos de cafeteras para preparar la bebida al gusto de cada persona. Muchos se inclinan por sus marcas preferidas, como por ejemplo la cafetera Dolce Gusto, que es una cafetera de cápsulas disponible en múltiples modelos, colores y diseños.

Una cafetera dolce gusto es la primera elección de miles de amas de casa, debido a la calidad que ofrece y al precio atractivo. Además, entre sus ventajas destacan la comodidad y que son fáciles de usar.

En el portal cafeteradecapsulas.tienda han realizado un análisis detallado sobre las funciones de cada una, para que el consumidor se incline por la que más le convenga.

Una puerta blindada

La seguridad es uno de los aspectos más importantes a considerar a la hora de mudarse a un nuevo barrio o urbanización. Es por ello que contar con una puerta blindada mantendrá a buen resguardo la propiedad y los bienes de la familia.

También hay que tener en cuenta la adquisición de una cerradura de seguridad que cuente con sistemas que eviten su apertura, con métodos como el bumping. Al combinar ambos elementos se podrá disfrutar de la convivencia sin preocuparse por posibles intromisiones.

Los modelos y los diseños, tanto de las puertas como de las cerraduras, pueden ser muy variados, dependiendo de cada fabricante. Uno de ellos es Artideco, que desde su página artideco.es comercializa puertas blindadas en Zaragoza.

A la hora de mudarse hay que contar con los utensilios básicos para la cocina, como una sartén, platos, vasos y cubiertos. Lo ideal sería recibir a los amigos y familiares para la inauguración de la casa y degustar un buen plato con una botella de vino.

Después de la cocina, uno de los espacios que más llama la atención de los visitantes son los baños. Un cuarto de baño con un diseño vanguardista siempre destacará en el hogar y proyectará el buen gusto de los propietarios.

Y es que el baño es un lugar hecho para la intimidad de cada persona. Se trata de un área en la que cada uno se conecta consigo mismo para estar más calmado, liberar tensiones y relajarse.

De hecho, hay quienes deciden realizar reformas en los baños antes de mudarse para adecuarlos a las nuevas tendencias de hoy en día.

Los baños son espacios que deben transmitir elegancia, exclusividad, diseño y versatilidad, porque cuando empieza el día, por lo general, no se dispone de mucho tiempo, por lo que todo debe estar organizado de la forma más práctica y eficiente posible.

Para conseguir un baño de ensueño hay empresas como Espacio Home Design Group, que se especializan en baños de diseño para complacer a los más exigentes.

Un lugar para tender la ropa

Un tendedero es muy importante, pues es el único elemento disponible, en el caso de no contar con secadora, para que la ropa se seque. Ya sea para el exterior de la vivienda o para el interior, hay que asegurarse de contar con uno para no dejar las prendas por todas partes para que no queden húmedas.

Hay ocasiones en las que la familia o la pareja decide mudarse y, más adelante, hacer modificaciones en el hogar. Algunas de ellas se realizan en la cocina o en el salón, donde hay revestimientos rústicos.

Aunque los instrumentos que se emplean para su tratamiento no son indispensables en el hogar, sí se requieren si se desea cambiar la disposición de este tipo de material.

Las herramientas para piedra, mármol y granito, como los discos de corte o las muelas de desbaste, las cuales se comercializan en portales como std21.es, son necesarias para efectuar las reformas en los espacios de la vivienda.

Una vez efectuada la mudanza, solo quedará aportar calor humano al inmueble y mantener la armonía en el núcleo familiar.

