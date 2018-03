La emotiva conversación entre un niño con Síndrome de Down y su hermano

Actualizada 22/03/2018 a las 09:10

"¿Qué es lo que más te gusta de Turner?". Es la pregunta que lanza el padre de Turner y Griffin a estos hermanos de 6 y 8 años al comienzo de un vídeo que se ha hecho viral en Facebook por la conversación tan cariñosa que mantienen.

"Me hace sentir bien tener un hermano como él", contesta Griffin. Turner tiene Síndrome de Down y, durante la grabación -que ya lleva más de 40 millones de visualizaciones-, tanto él como su hermano derriban prejuicios sobre lo que supone.

"Tiene la mejor sonrisa del mundo", continúa Griffin. "Es mi mejor amigo. Yo le hago rabiar y gano. Y soy lo más", asegura Turner.

El vídeo fue publicado en Facebook por el padre hace dos años tras escuchar una conversación entre dos personas y darse cuenta de qué mucha gente no comprende bien qué es el Síndrome de Down.

"No es una enfermedad... ni siquiera una discapacidad. Solo porque lees más lento o no corres tan rápido no significa que tengas una discapacidad", explicaba el padre a la web 'Inquire'.

