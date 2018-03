Actualizada 15/03/2018 a las 13:02

El día Mundial de la Felicidad se celebra el 20 de marzo y la plataforma de dating Meetic desvela qué es lo que provoca mayor felicidad en los solteros navarros.

Decía Aristóteles que la felicidad era el propósito de la vida y los navarros saben qué necesitan para conseguirla. El 76% considera que no podría ser feliz sin amor en sus vidas, ya sea el romántico que busca encontrarlo en pareja o el que se comparte con ese gran amigo o amiga con el que uno se entiendo solo con una mirada llena de complicidad. Los solteros navarros lo tienen claro y, haciendo honor a su gran gastronomía, colocan en segunda posición de su “top 3” de la felicidad, la comida. El 66% declara que comer bien puede provocarles una enorme felicidad. Algo que no sorprende si pensamos en la borraja al horno o el cardo con almejas. ¿Quién no sería feliz así? Como tercera opción, casi la mitad de los navarros (47%), han decidido situar al sexo como su prioridad para conseguir la felicidad. Pero, para gustos los colores y para alcanzar la felicidad no hay normas. El dinero (39%), el trabajo (39%), el deporte (32%) o las compras (37%) también generan un gran bienestar entre los navarros.

