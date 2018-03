Suspendido el comentarista Jamie Carragher por escupir a una niña

La cadena británica Sky Sports ha suspendido este miércoles 14 de marzo "para lo que resta de temporada futbolística" al exjugador y comentarista inglés Jamie Carragher después de haberse hecho público un vídeo en el que aparece escupiendo a una niña de 14 años después de una trifulca con un aficionado.

El pasado sábado, al término del partido en Old Trafford entre el Manchester United y el antiguo equipo de Carragher, el Liverpool, que cayó del lado de los 'Diablos Rojos' por 2-1, un seguidor increpó al ahora comentarista inglés desde su automóvil mientras le grababa con el teléfono móvil.

Según se aprecia en el vídeo, el antiguo internacional inglés respondió a la provocación del conductor con un escupitajo que, debido al viento, salió dirigido hacia la cara de la niña, de 14 años, que estaba sentada en el asiento del copiloto.

"Después de una revisión interna, Sky ha decidido suspender a Jamie Carragher para lo que resta de temporada futbolística. Jamie ha aceptado toda responsabilidad por lo que ha sucedido y vamos a asegurarnos de que recibe la ayuda que necesita para garantizar que esto no vuelva a suceder", informó la cadena británica a través de un comunicado.

"Nos reuniremos con Jamie antes del comienzo de la próxima campaña para analizar si está preparado retomar su trabajo", añadió Sky en la misiva.

Carragher se disculpó públicamente por su comportamiento el domingo por la noche a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter y en los días sucesivos en diferentes programas de televisión.

Totally out of order & Ive apologised personally to all the family this evening. I was goaded 3/4 times along the motorway while being filmed & lost my rag. No excuse apologies. https://t.co/ofrNfiwhYH