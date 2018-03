Dani Mateo: "Me he dado cuenta de lo asquerosamente machista que he sido"

Actualizada 14/03/2018 a las 10:52

La última reflexión en Twitter del Dani Mateo ha despertado los aplausos de los internautas. En su publicación, que versa sobre el movimiento feminista, el humorista de 'El Intermedio' explica por qué está tan interesado en este tema.

"Si doy tanto la turra con el feminismo es porque me he dado cuenta de lo asquerosamente machista que he sido", admite el excolaborador de 'Sé lo que hiciste'. "Tengo que callar, escuchar y pedir perdón a todas las mujeres a las que sin darme cuenta traté mal", añade.

Si doy tanto la turra con el feminismo es porque me he dado cuenta de lo asquerosamente machista que he sido. Tengo que callar, escuchar y pedir perdón a todas las mujeres a las que sin darme cuenta traté mal. #8m — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 13 de marzo de 2018

El mensaje, que acumula ya más de 2.000 retuits y 11.000 Me gusta, ha sido muy bien recibida por los tuiteros, que no han tardado en alabar su postura. Entre ellos, la actriz Neus Asensi. "Ojalá todos los poderosos que van de feministas tuvieran tu humildad, Dani Mateo, y se disculparan públicamente ante las mujeres que han tratado mal, en la vida, en lo profesional, en su sueldo, etc. Gracias. Eres un sol", contestaba su compañera.

❤viva la capacidad de autocrítica, y viva aprender y cambiar❤ pic.twitter.com/T4E79CsG8h — Henarchan (@HENAR_WEDNESDAY) 13 de marzo de 2018

Cuesta darse cuenta, pero cuando lo haces, ya lo ves todo con otra perspectiva y sólo quieres contribuir a que los demás también sean conscientes. Así que te aplaudo, sigue dando la turra, necesitamos aliados, más gente como tú . — La Fenice (@La_Fenice_V) 13 de marzo de 2018

Bien, se empieza dándose cuenta, todos somos o hemos sido machistas en algún momento. Pero nunca es tarde para aprender y corregir! — Aida M (@aidahushyou) 13 de marzo de 2018

Pero como siempre pasa, no todas las reacciones han sido buenas, y ha habido quien no se ha creído esta postura.

Pues ojo que a mi me suena que ha debido ser un tipo asquerosamente machista realmente y ahora nos quiere meter al resto en el mismo saco para sentirse algo más confortado. — JM Jiménez (@JMJG1982) 13 de marzo de 2018

Al sol que más calienta. — Tabarnia 155 (@Albert_Foxxx) 13 de marzo de 2018

se sumiso, no ejerzas la libertad de expresion, ya te diran las feministas que es lo que tienes que decir, pensar o callar, si no no trabajas en tv radio o artisteo en general. — ARMADILLO_ESCUDO (@armadilloescudo) 13 de marzo de 2018

