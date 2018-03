Centrifuga y mata a un gato en una lavadora y lo publica en Instagram

Actualizada 14/03/2018 a las 10:27

Una joven, identificada por PACMA como E.M.V.M. y natural de Jaén ha difundido en Instagram un vídeo en el que centrifuga y mata a su gato. La mujer acabó con la vida del animal metiéndolo en la lavadora y activando la máquina. Llega incluso a verter detergente. Desde el partido animalista ya han recogido 300.000 firmas de apoyo a través de change.org. Además, aseguran que presentarán una denuncia.

La mujer, que no duda en poner emoticonos burlándose del felino, le espeta al animal: “¿Qué es lo que pasa? ¿miau? ¡ahí te quedas”.

La presunta autora se acerca para ver si había logrado su propósito y comprueba, con desagrado, que no había fallecido. “Venimos a ver cómo va la lavadora para ponerla a tender, pero parece que sigue maullando. Qué razón que tienen siete vidas los gatos. Hijo de puta”, se burla mientras vuelve a programar la lavadora.

VIDEO: Mujer lava, centrifuga y mata a su gato from Hoy Estado on Vimeo.

“Ha muerto. Sí. El gato de la mala suerte”, concluye la publicación. Pero la cosa no acaba ahí. Después del aluvión de críticas que recibió en las redes sociales por semejante salvajada, se atrevió a amenazar con matar a un animal, en este caso, un perro. Para ello, compartió otra fotografía en la que aparece con un can agarrado del cuello y el siguiente texto superpuesto: “Próxima víctima. No queréis que mate gatos, pues ahora perros”.

