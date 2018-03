Dani Rovira conmueve en las redes con su mensaje por la muerte de Gabriel

Actualizada 12/03/2018 a las 12:36

Después de que se conociera la trágica muerte del niño Gabriel, Dani Rovira ha querido compartir en su cuenta de Twitter su dolor por el triste desenlace.

"La infancia debería ser sagrada en el mundo entero. No me entra en la cabeza que no pueda ser así", comienza el texto del humorista. Ha enfatizado también la "profunda pena" que siente por lo ocurrido, y ha concluido su mensaje con dos deseos: "Ojalá la familia logre encontrar consuelo. Ojalá no te hayas enterado de nada".

La infancia debería ser sagrada en el mundo entero. No me entra en la cabeza que no pueda ser así.

Luchemos por proteger a los niños. Qué pena, pequeño, qué profunda pena.

Ojalá la familia logre encontrar consuelo.

Ojalá no te hayas enterado de nada. #Gabriel — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de marzo de 2018

Sus palabras han acumulado ya más de 12.000 retuits y casi 30.00 Me gusta.

