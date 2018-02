Actualizada 27/02/2018 a las 10:58

Obras millonarias de artistas como Francis Bacon, Pablo Picasso, Andy Warhol o Rene Magritte se ponen a la venta a partir de este martes como parte de la subasta de '20th Century at Christie's', una serie de las ventas que arrancaron el pasado 20 de febrero y se extenderán hasta el próximo 7 de marzo.



La obra con un precio de salida más alto es 'Mousquetaire et nu assis' (1967), de Pablo Picasso, cuyo precio de salida se encuentra entre los 13,6 y los 20,5 millones de euros.

Asimismo, la obra 'Three studies for a portrait' (1976), de Francis Bacon, saldrá a la venta por un precio estimado entre los 11,3 y los 17 millones de euros también durante la jornada de este martes.



Por otro lado, la obra 'La recherche de l'absolu' (1948), de Rene Magritte, también sale a subasta este martes por un precio estimado entre 1,1 y los 1,13 millones de euros, mientras que 'Femme assise à la robe de taffetas', de Henri Matisse, saldrá a la venta este miércoles con un precio de salida de alrededor de 450.000 euros.



Por su parte, 'Six self portraits' (1986), de Andy Warhol, saldrá a subasta el 6 de marzo y su precio estimado aún está pendiente.

