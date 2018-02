OT 2017: Lista de canciones confirmadas para los conciertos

Actualizada 27/02/2018 a las 19:10

En total serán 37 las canciones que se interpretarán en cada concierto de la gira de Operación Triunfo, que el 23 de junio recalará en Pamplona.

Pero ¿qué temas cantarán? Este martes 27 de febrero, cuatro días antes del primer concierto, se han hecho públicos algunos de los temas que sonarán.

Por ahora, la lista la forman los siguientes temas:

· 'Camina' - Todos

· 'Todas las flores' - Amaia y Ana Guerra

· 'Chandelier' - Aitana

· 'A YO' - Mimi

· 'Say You Won't Let Go' - Cepeda

· 'The Voice Within' - Marina

· 'Issues' - Aitana

ENTRADAS AGOTADAS EN PAMPLONA

​​​​​​​Las entradas para el concierto que los concursantes de la última edición de Operación Triunfo ofrecerán en la Plaza de Toros de Pamplona el 23 de junio están agotadas.

El miércoles 21 de febrero comenzó una preventa de las localidades en la web de la promotora de conciertos Live Nation España y ya ese día se agotaron casi todas.

El jueves 22 se pudo comprar a partir de las 10.00 horas en Ticket Masker y El Corte Inglés las entradas que quedaban, agotándose en apenas dos horas.

