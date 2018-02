Beatriz Rico desmiente su adicción a suplementos alimenticios

Actualizada 25/02/2018 a las 16:48

La actriz Beatriz Rico ha querido aclarar que su 'adicción' a las pastillas de creatina, de las que se 'desenganchó' hace poco, no era tal. "Es cierto que escribí 'es mi último día como adicta a la creatina', igual que si estamos comiendo una chocolatina y decimos 'es adictivo... estoy enganchada al cacao'. Si lo digo en una conversación coloquial se entiende perfectamente. Si lo escribo, se puede malinterpretar", dice el comunicado que ha publicado en Twitter.

La asturiana, que el próximo sábado 3 de marzo actuará en la Casa de Cultura de Baluarte con su espectáculo 'Antes muerta que convicta', compartió hace dos semanas con sus seguidores de la red social varios mensajes contando el proceso que le llevó a tomar esta sustancia, que se emplea para hinchar los músculos. En sus tuits detallaba las consecuencias negativas de consumir este tipo de productos con los que se había "obsesionado". Pero decidió borrar los tuits por haber creado polémica entre los consumidores de suplementos deportivos.

Reproducimos a continuación esos mensajes:

Voy a contaros una historia sobre mí. Os la cuento porque hoy abrí los ojos. Me siento tan aliviada que ni me da vergüenza compartirla. Hace varios años empecé a obsesionarme con los entrenamientos y la musculación. Espalda. Hombro. Trapecio. Abro hilo. pic.twitter.com/jbtefRitMw

— Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Cuando entras en esta dinámica no te parece mal, al fin y al cabo el deporte está bien visto! Lo malo empieza cuando pasas de las proteínas post-entrenamiento a cosas "diferentes" con tal de rendir/aumentar músculo. Pero te obsesionas y no escuchas.

— Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Hace unos meses comencé a consumir creatina: fase de carga y luego descanso. Al fin y al cabo sólo te hincha el músculo con agua, es algo estético. No puede ser malo! Lo combinaba hasta hoy con batidos de proteínas y BCAA para rendir más.

— Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Lo malo de obsesionarte es que no razonas. Hace varias semanas empecé a notar que "engordaba". Dos tallas más de pantalón, un abdomen que no reconocía. Qué hice? Dieta salvaje. Cenar infusiones. Comprar píldoras que te sacian de fibra.

— Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Cada vez más débil; cada vez más "gorda". Cada vez pasando más hambre. No entendía nada! Eso sí, sufría y no se lo contaba a nadie. Hoy en el vestuario me estaba mirando el perfil y algo no encajaba. Eso no "era mío"

— Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Miré mi bolsa de deporte cargada de pildoritas y polvos solubles milagrosos. Fui a ver al médico deportivo. La creatina te hincha artificialmente el músculo de agua. Todo nuestro cuerpo está formado por músculo, ergo... lo que haces es retener agua, inflarte

— Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

engordar entre 0,5 y 1,8 kgs (lo mío fue más!) y dejar de comer jugándome la salud y el buen humor. Hasta qué punto puedes llegar a obsesionarte que no haces esta regla de tres, esta deducción tan lógica! Lección aprendida.

— Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Hoy ha sido mi último día como adicta a la creatina. Fin del infierno! Quiero mí músculo natural, bonito. Quiero poder mirarme la tripa y no tener que contener la respiración avergonzada por unos "michelines" que al final no eran tal.

— Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Quiero volver a comer con normalidad. Mañana he quedado para almorzar con un buen amigo! Os aseguro que para mí significa recuperar mi vida! Ojalá esto llegue y ayude a otras personas que estén en el mismo infierno.

— Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

MEN SANA IN CORPORE SANO. Pero de verdad. En serio: no toméis mierdas. Siempre pasan factura.

— Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Además... empezaba a parecer un Geypermam!!! Cualquier adicción es un desastre; no hay adicciones inocentes. Besos, vivid el deporte de manera sana, es el único modo de DISFRUTAR. Buen descanso y gracias por leerme y aportar!

— Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Gracias, de verdad. Leo vuestros tuits de apoyo y comprensión y me felicito por haber sido valiente y contarlo. Qué vergüenza ni vergüenza! La gente es maravillosa.

— Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Etiquetas Twitter

Selección DN+