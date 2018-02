Belén Rueda habla sobre el dolor de haber perdido a su hija

Actualizada 24/02/2018 a las 15:54

"Tuve a mi hija María y nació malita. Y entonces paré el mundo, porque cuando te pasa algo así, paras el mundo. Con 11 meses murió".

La actriz Belén Rueda visitó esta semana el programa de Bertín Osborne donde habló del fallecimiento de su pequeña, por quien se desvivió en cuerpo y alma.

Osborne le aseguró entonces que sabía perfectamente cómo se sentía porque él pasó lo mismo con su primer hijo, Christián. "Esto lo he vivido. Sé perfectamente lo que tienes en la cabeza y en tu corazón, además, para el resto de tu vida", afirmó el cantante y presentador.

"La gente pregunta si has conseguido superarlo. Pues sí, lo superas, pero no se te olvida", confirmó Rueda. "Claro que no", añadió Osborne.

