Actualizada 21/02/2018 a las 12:40

Amaia y Alfred han visitado este miércoles 21 de febrero el programa de radio 'Anda ya!' de la cadena Los 40. ''Todavía no se me mueven las emociones. No he acabado de asimilarlo todo. Me siento normal', ha dicho la ganadora de Operación Triunfo al empezar la entrevista.

La navarra y el catalán se han enfrentado a diversas pruebas, entre ellas una de preguntas en la que podían 'pasar el marrón' a su compañero para que respondiera el otro.

También han contestado un 'test de convivencia' para tantear si serían capaces de vivir juntos. Amaia ha pasado el 'examen' con bastante más 'nota' que Alfred.

La gran sorpresa del programa ha sido un audio en el que se escuchaba a Amaia pidiéndole a Alfred que se fueran a vivir juntos. En realidad era una broma hecha por una mujer que ha imitado a la perfección la voz de la cantante.

Para acabar, los 'triunfitos' han cantado en acústico 'Tu canción', el tema que interpretarán en Eurovision en mayo.

Amaia acudirá este miércoles 21 de febrero al programa 'LateMotiv' del canal #0 de Movistar junto a Noemí Galera, directora de la academia de Operación Triunfo.

Te recomendamos

Te recomendamos

Etiquetas Amaia Romero

Selección DN+