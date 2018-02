La carta de amor de un niño de cuatro años con cáncer

Actualizada 21/02/2018 a las 09:56

Bennet es un niño de cuatro años cuya carta de amor a su compañera de clase Baily se ha hecho viral en las redes sociales después de que su madre, Jennifer Skinner, la hiciera pública.

La mujer estaba escribiendo un correo electrónico a un amigo cuando su hijo quiso imitarla enviándole una carta a la chica con la que comparte clase desde los dos años y de la que está enamorado. Así que se sentó en el sofá y le dictó a su madre lo siguiente:

Baily,

¿Querrías venir a mi casa? Juguemos juntos, creo que eres tan bonita como un caballo o una mariquita, no sé muy bien cuál de los dos. Tendrías que venir a mi casa y comer quesos conmigo. Te quiero y se me cayó un diente anoche. Me gustaría hacerte un truco de magia para ti y que me veas jugar a robots de batalla.

Con amor,

Bennet

El pequeño fue diagnosticado de cáncer a los seis meses y está recuperando, por lo que los miles de comentarios que recibió su misiva tras ser publicada en las redes han alegrado mucho a su madre. "Siempre estoy nerviosa por sus revisiones y esto ha sido una gran distracción", ha expresado.

