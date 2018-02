Amaia y Alfred se ponen a punto para Eurovisión

Actualizada 18/02/2018 a las 15:14

Los motores ya están en marcha. Amaia y Alfred salieron de la academia hace apenas dos semanas, pero no han parado. Además de la preparación documental que están grabando sobre Operación Triunfo (y que Amaia reveló por error en TVE), la pareja que irá a Eurovisión está ultimando los detalles. Primero, han grabado la versión definitiva de 'Tu canción' en estudio.

"En la base han hecho un cambio muy guay, siempre respetando la esencia de la canción, pero ahora está increíble. Cuando la he escuchado por primera vez, casi me pongo llorar", decía la navarra en plena grabación. Una vez que hubieron terminado, la ganadora de OT pedía con gran efusividad volver a escuchar el tema nuevamente.

También estos días están seleccionando los estilismos para el videoclip y las sesiones de fotos. Por lo que se ha podido ver, va a predominar el blanco y el negro, al igual que en la primera puesta en escena que hicieron de la canción en el plató de Operación Triunfo. En una habitación de hotel repleta de gente, se puede ver a la pareja 'inspeccionando' distintas prendas, Aún así, Amaia, siempre dueña de su espontaneidad, confiesa que "algunas cosas" no le han "gustado nada, pero otras sí". "Me siento mal cuando no me gustan. Es como, buah, perdón", sentencia la pamplonesa. Hablando sobre el vestuario que le gustaría llevar sobre el escenario de Lisboa el próximo 12 de mayo destaca que quiere "ir sencilla, pero elegante". "Tampoco muy casual, porque yo quiero ir elegante, la verdad, ya que hay una oportunidad", apuntilla.

En la sesión de fotos para Eurovisión, tanto Amaia como Alfred se comportaron como auténticos modelos. De pie, sentados en un sofá, sonriendo, con una pose más seria...

