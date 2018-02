Actualizada 17/02/2018 a las 15:06

Duncan Robb, un joven inglés, quiso tener un detalle con su novia y le regaló por Navidad lo que él pensaba que eran dos entradas para ver a Red Hot Chili Peppers. El precio eran 30 euros. Un chollo. Quizá por eso decidió invertir en dos billetes de avión para viajar hasta Irlanda para ver al grupo.

Su novia, Amy Alexander, es una fan incondicional del grupo californiano. "Vi que la fecha era el 10 de febrero, así que podría llegar el fin de semana de San Valentín: matar dos pájaros de un tiro", explica el chico en su cuenta de Twitter.

Still can’t believe we’ve flown over to Belfast not for the @ChiliPeppers but to see the ‘worlds best bagpipe band’ @chillipipers ... thought I’d got a rate good deal on tickets n’all. Had a nightmare pic.twitter.com/YO72amVR4I — Duncan Robb (@Dunc_Cfc) 10 de febrero de 2018

Ella también quiso compartir en redes sociales el 'despiste' de su novio. Confiesa que diez minutos antes de que arrancara el show, se dieron cuenta de que las entradas eran para ver Red Hot Chilli Pipers, una banda de gaiteros. A pesar del error, admite que el concierto "fue uno de los mejores" en los que había estado y que volverán a verlos en próximos conciertos.

Nathan and I have been excited for weeks because I got him the best Christmas present to see the Red Hot @ChiliPeppers live tonight... discovered 10mins ago that I had bought tickets to see the Red Hot Chilli PIPERS!!!!! Guess we will see you tonight @chillipipers #newfans pic.twitter.com/2NKtNL0XJT — Amy Alexander (@alexander_amy) 10 de febrero de 2018

@chillipipers well you may not have been who we thought we bought tickets for, but your show was one of the best I’ve ever been to and I’ll see you at your tour next year!!! #newfanalert pic.twitter.com/ec4HQmJGYm — Amy Alexander (@alexander_amy) 10 de febrero de 2018

