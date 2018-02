Unas alemanas arrasan con una canción que critica el programa de Heidi Klum

Actualizada 13/02/2018 a las 16:45

Un grupo de estudiantes alemanas arrasan en la plataforma de videos YouTube con una canción protesta dirigida a la modelo Heidi Klum, presentadora desde hace años en la televisión alemana de concurso de belleza en el que se elige a una supermodelo.

El tema 'Not Heidi's Girl', que ya cuenta con más de 170.000 visitas, arremete contra los ideales de belleza que se venden en el programa que emite el canal privado Prosieben y que acaba de estrenar su decimotercera edición.

"Claro que 'Germany's Next Topmodel' es divertido mientras lo veo, pero después me siento mal", señala Lynne, una joven de 14 años de Hamburgo que junto a sus amigas participa en el videoclip.

"Soy más que mi físico, puedo ofrecer algo más que esas curvas", reza la canción compuesta en inglés y alemán por Marcel Wicker, un trabajador de la organización 'Pinkstinks', que lucha para erradicar los estereotipos de género establecidos.

"Me quieres para exhibirme, pero no he nacido para obedecer. Tengo una voz y la voy a usar para decir que no soy una 'Heidi girl'", añade la reivindicativa letra de este nuevo hit de YouTube.

