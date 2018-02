Amaia Romero ya tiene Twitter... y una imitadora

Si Amaia Romero ganó Operación Triunfo, desde luego no fue por el contenido que compartía con sus seguidores en las redes sociales. Incluso su madre, en una visita a la academia un día antes de terminar el concurso, le aconsejó que 'colgara' más cosas en Instagram.

Sin embargo, desde que la navarra se proclamara vencedora del reality, no ha parado de hacer directos con sus seguidores. Una 'adicción' que parece complacer a sus fans, ya que la cifra de personas que se unen ronda las 20.000. Hace dos días, y con cierto "miedo", la pamplonesa se abrió una cuenta en Twitter.

hola, tengo miedo de utilizar twitter porque nunca lo he utilizado y no se muy bien como va por favor ayuda❤️

Amaia ya tiene Twitter. Y una imitadora. Se trata de Ana Marco, una joven sevillana de 15 años, que ha publicado en esta misma red social un vídeo en el que emula a la ganadora de Operación Triunfo. "Son idénticas" o "Creía que era Amaia" han sido algunas de las reacciones de los tuiteros.

QUE NO HE VISTO LA IMAGEN SOLO LO HE ESCUCHADO Y CREIA QUE ERA AMAIA