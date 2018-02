Alfred de OT: "No lo voy a repetir. Nunca me he declarado independentista"

Actualizada 08/02/2018 a las 12:11

Alfred García, representante de España en Eurovisión junto a Amaia Romero, ha tenido que salir al paso de las críticas que se han vertido sobre el, tildándolo de "independentista".

Todo comenzó a raíz de unas fotos en su perfil de Instagram sobre la Diada de Cataluña en el año 2014. Varios usuarios reprocharon al cantante que estuviese asociado al "movimiento secesionista" y representase a España en el concurso musical europeo.

Por lo que en su primera aparición pública, tras la gala final, aprovechó y se ha despachado a gusto. "Voy a ser muy claro con esto y no lo voy a repetir porque yo soy músico, no político", sentenció.

"Nunca me he proclamado independentista, de hecho no me declaro independentista, mis ideas personales las guardo para mí", afirmó con rotundidad.

Al respecto de sus fotos en la Díada catalana explicó: "Hay una foto en la que estoy yo en La Diada de Catalunya. ¿Quién no celebra La Diada en Catalunya? Yo soy de Cataluña y la celebro ese día histórico en mi ciudad que es Barcelona. Disfruto de la fiesta de mi región como todos los demás".

Y añadió que esa instantánea es de cuando tenía 16 años y hoy día la política catalana "ha cambiado mucho más".

"Eso es una foto y en una foto, la saque quien la saque, siempre va haber banderas independentistas, banderas que no lo son, la senyera de Catalunya", concluyó.

