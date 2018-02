Una bloguera y su reflexión sobre el reparto de tareas en el hogar enciende la polémica

Actualizada 07/02/2018 a las 12:46

Una bloguera australiana, Constance Hall, y su vivencia sobre el reparto de tareas en el hogar está encendiendo la polémica desde que hace una semana publicara la siguiente reflexión.

En una conversación con amigos se quejaba de hacer "absolutamente todo en casa" y una le sugirió que, si quería ayuda, debía ser "específica" y pedírsela a su pareja. "La gente necesita listas, no lee tu mente", le dijeron.

"Así que lo intenté, preguntando cosas... concretas... ¿Puedes sacar la basura? ¿Puedes despertar a los niños? Estoy algo cansada después de hacerlo yo siempre durante 329 años", expone. "Y sí, tenía razón. Las cosas se hacían".

"Sin embargo, estaba agotada haciendo malabares, recordando lo que tenía que pedir que se hiciera, regañinas constantes... ¿Y sabéis lo que pasó en el momento en el que dejé de preguntar? NADA. De nuevo", sentencia Hall.

"Y así he llegado a la conclusión de que no es tu trabajo pedir ayuda, no es mi trabajo escribir malditas listas... Ya tenemos suficientes quehaceres; enseñar a alguien a tenerme en consideración a mí y a mi ridícula carga de trabajo no forma parte de ellos", continúa.

"Sólo hazlo. Sólo piensa en el otro y lo que supone llevar la maldita casa. ¿Está uno de los dos trabajando mientras el otro está tumbado? [...] Cuando las riñas se detienen, cuando las preguntas se agotan, cuando no hay más listas... todo lo que queda es resentimiento silencioso. Y eso, amigos, es un cáncer en la relación", sostiene.

Y termina: "No le corresponde a nadie enseñarte a tenerle en cuenta. Ése es tu trabajo. Sólo lavad los jodidos platos en lugar de que te lo tengan que pedir de cuando en cuando".

Ya en 2016, tal y como publican en el Huffington Post, otra de sus reflexiones sobre la maternidad se hizo viral.

"Trabajas 24 horas al día y te preguntan que por qué no trabajas...

Tu hijo se comió ayer una caca de perro pero hoy ni siquiera quiere probar ese plato que has tardado horas en prepararle…

Nunca estás sola, pero siempre te sientes un poco sola…

Llevas años sin disfrutar de una comida en condiciones, pero estás engordando de comerte las sobras…

Siempre estás ocupada y siempre estás aburrida…

Estás resentida y agotada y sientes que se te trata injustamente, pero estás enamorada hasta la médula…

Estás mirando cómo duerme tu hijo y el hombre más romántico que conoces, ese con el que decidiste pasar la vida, aparece rascándose los huevos y te dice 'ahora es buen momento para un revolcón'.

Todo el mundo sube fotos de sus familias felices, cogidas de las manos en plena naturaleza mientras tú te encierras en el baño a beber cerveza en la ducha y a mirar con asco el reflejo de tu vello púbico en el espejo...

Te pasas el día entero deseando tener un respiro de las mismas personas que querrías que nunca se fueran...

Es tan confusa porque no cambiarías ni una sola cosa de ella".

Etiquetas Educación

Selección DN+