"Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender", escribió en Twitter la argentina Melina Corbetto.

El tuit con las fotos del paso a paso de 'como mandar un audio de Whatsapp' ya va por más de dos mil retuits.

"Pasa el dedo por las flores como si las acariciaras", "Toca esta figurita verde suavecito"... Con mensajes de este tipo, la abuela Chicha ha aprendido a mandar mensajes.

La propia Melina fue quien publicó las imágenes en su cuenta de Twitter en un mensaje el pasado 27 de enero que acumula más de 2.700 retuits, 7.800 likes y más de 300 mensajes. Ella, que se excusa por lo "infantil" de la guía ("Tengo 27 años, no 3", escribe con humor), se define en su cuenta como "una editora, lectora apasionada, proyecto de escritora y Blogger desquiciada pero feliz".

