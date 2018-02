Actualizada 06/02/2018 a las 12:53

El director de cine estadounidense David Lynch, autor de la película de culto 'Mulholland Drive', reconoce que en su vida diaria no le agrada tomarse tiempo para su higiene personal. "Me gusta mucho fumar, me encanta el vino tinto y no me gusta bañarme", declaró el cineasta, de 72 años.

"Simplemente ya no me gusta estar mojado. Ni yo mismo sé por qué, quizás tiene que ver con que ahora nada me gusta más que trabajar", agregó. Lynch apuntó que "a veces al menos" se ducha, aunque a su modo de ver también una ducha se le hace demasiado larga. "No quiero usar tiempo para eso, para lavarme y para vestirme", precisó.

El director arranca 2018 con su nueva película 'Lucky', una cinta dirigida por el actor John Carroll Lynch ("Fargo") en la que él interpreta un papel secundario. El film cuenta la historia de un hombre ateo de 90 años que emprende un viaje espiritual.

