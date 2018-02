Un hombre velando a su esposa solo despierta la solidaridad en redes

Actualizada 04/02/2018 a las 18:41

"Don Ramón no tiene a nadie. Ni dinero. Así que no tiene ni café. Ni pan y ni una flor. Me da tristeza". Así reza una publicación de Facebook de Sandra Pineda, voluntaria del hospital de Saltillo (México). El texto, publicado el pasado martes, va acompañado de una imagen que ha conmovido a muchos: un hombre velando a su esposa solo. Tan solo su hijo, discapacitado de 33 años, estaba con él en esos duros momentos, aunque no aparece en la fotografía.

Puede ser que la voluntaria infravalorara el poder de las redes hoy en día. Al poco tiempo de lanzar el post, la sala del velatorio se llenó de flores en honor a la difunta.

Después, vecinos de todo el municipio se personaron en el funeral para presentar sus respetos a la difunta y acompañar a su marido. Incluso la Policía Local participó en el cortejo fúnebre de la fallecida.

Pineda quiso publicar un mensaje agradeciendo a los vecinos los 7.000 pesos que lograron reunir para Don Ramón.

Internet

